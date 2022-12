La tierna fotografía con la que Khloé Kardashian confirmó su embarazo

Luego de las especulaciones que durante meses invadieron las redes sociales, la estrella del reality Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian confirmó a través de Instagram que está embarazada.

Con una fotografía en la que se ve el vientre de la empresaria, Kardashian acabó con los rumores y afirmó que su “sueño más grande” se ha hecho realidad.

En el mensaje, Kardashian agradece a su pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson por su amor, por tratarla como “una reina y convertirla en mamá”.

Dijo que el embarazo se había mantenido en secreto pues quería disfrutarlo con su familia y amigos en privado por “el mayor tiempo que pudiera”.

