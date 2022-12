La tierna y reflexiva foto de Ángela Ponce cuando era bebé que cautiva las redes

Angela Ponce de León, exseñoria España y modelo trans europea, llenó de ternura las redes sociales tras publicar una fotografía cuando era un bebé.

La imagen que ya se hace viral en las redes sociales también transmite un mensaje contundente escrito

por ella en el que habla de la reafirmación de sus convicciones.

Se trata de una tierna fotografía en la que se ve cuando tenía pocos meses de vida y en la que celebró su cumpleaños.

“En fechas como hoy me gusta pararme unos minutos y mirar atrás, poner atención en todo lo que viví, en lo que la vida me ha dado, también en lo que yo misma he sido capaz de conseguir y en la persona que me he convertido”, dijo Ángela.

“Me tomo unos minutos para felicitarme y reconocerme también lo bueno, ¿y por qué no? Recordarme lo orgullosa que debo estar de la mujer que a día de hoy soy”, concluyó.

Ángela pasó a la historia como ser la primera mujer trans en llegar al certamen de Miss Universo y se ha convertido en inspiración para la comunidad LGBTI a nivel mundial.

