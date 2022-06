Las extravagantes curiosidades que no sabía de Melina Ramírez

La presentadora Melina Ramírez reveló a sus seguidores en Instagram al menos 10 curiosidades sobre su vida que nadie conocía. Muchas de ellas fueron calificadas por los usuarios en redes sociales como "extravagantes".

Una de ellas es que el sonido que hace el icopor al ser manipulado le produce mucho fastidio.

"No soporto el sonido del icopor, me erizo horrible de solo imaginarlo", escribió Melina, quien también reveló que a casi todo lo que consume le pone hielo.

"No tolero nada caliente, le pongo hielo a todo, a la sopa, al café", aseguró la también modelo.

Por otro lado, la expareja de Mateo Carvajal dijo que le encanta la comida quemada.

"Me encanta la comida quemada, la evito porque no es bueno, pero me encanta", puntualizó.