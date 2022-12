Laura Bozzo revela el origen de la frase: “que pase el desgraciado”

"¡Qué pase el desgraciado!" nació "de los malditos hijos de la chin… como decimos acá, que tienen una, dos, tres, cuatro y cinco mujeres, y a todas las embarazan", expresó.

Lo dijo al programa ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo, en el cual también habló de Donald Trump.

“Sinceramente no me lo menciones porque ha generado una discriminación que me parece repugnante. Si lo tengo enfrente le doy una patada en las bolas, que lo dejo que no se le pare el pájaro nunca más", dijo.

