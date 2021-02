Le dijeron a Lina Tejeiro que ya no tenía trasero y ella se despachó de manera contundente

La actriz Lina Tejeiro le respondió de manera contundente a una seguidora que la criticó porque, supuestamente, ya no tenía trasero.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram donde ya suma más de 7 millones de seguidores y donde no sería la primera vez que recibe críticas por sus glúteos.

“Me encanta cuando me dicen estas cosas. Yo culo sí tengo, porque si no, no la viviría cagando, pero que no sea del tamaño que a ti te gusta no es problema mío”, le dijo Lina a la internauta.

El video en poco tiempo se ha hecho viral y le aplauden a Lina la contundencia de su mensaje cada vez que intentan criticarla.

Aquí el video: