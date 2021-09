Lina Tejeiro estuvo "arrancada" y tuvo que pedir prestado para pagar vestido de diseñadora que dañó

Lina Tejeiro es actualmente una de las actrices más cotizadas de Colombia, sin embargo, tuvo que atravesar una difícil situación personal para lograr el éxito que hoy disfruta. En sus historias recordó cuando, en medio de esa crisis, tuvo que endeudarse para pagar un vestido de la diseñadora Carolina Herrera.

A través sus stories de Instagram, compartió un relato que identificó a muchos de sus seguidores, ya que todos en algún momento de la vida, han enfrentado un momento de escasez económica.

Según contó la actriz, para una de las ediciones de los Premios TvyNovelas, no estuvo nominada, no fue invitada, mejor dicho, no tenía nada que hacer allí, sin embargo, sentía el deseo de asistir para "dar lora".

En aquel momento no participaba en ninguna producción, por lo que su nombre no aparecía en ningún listado, pero ella quería ir, así que se puso en la tarea de conseguir las entradas y lo más importante, un vestido único.

En medio de esa tarea, consiguió que una de las diseñadoras más exclusivas, Carolina Herrera, le prestara un vestido. Por supuesto tenía unas estrictas condiciones, pues debía devolverlo en optimas condiciones, que no tuviera ninguna señal de uso.

En medio de la euforia por su atuendo, el cual fue uno de los más admirados, no se percató que al ser largo, se manchó con algunos de los pétalos de rosa que estaban en la alfombra roja de los premios, manchas que ni siquiera pudieron ser removidas en una lavandería.

Al momento de entregarlo, en la tienda le hicieron una minuciosa revisión, se dieron cuenta de las manchas y le tocó pagar el costoso vestido. Pero como su situación económica no era la mejor, tuvo que endeudarse para poder pagarlo.

Captura Stories Lina Tejeiro

