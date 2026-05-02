Link para ver el concierto de Shakira en Copacabana EN VIVO: histórico cierre de su gira mundial

Este sábado 2 de mayo , la icónica playa de Copacabana se transformará en el escenario más grande del mundo para recibir a Shakira en un megaconcierto gratuito que marcará el cierre oficial de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'.

Se espera que el evento rompa récords de asistencia, con una proyección de más de dos millones de personas en las arenas brasileñas.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Por primera vez en la historia de los grandes eventos en Copacabana, el espectáculo se transmitirá en tiempo real y sin retrasos, a diferencia de presentaciones anteriores de artistas como Madonna o Lady Gaga que solicitaron minutos de delay.



Los fanáticos en todo el mundo podrán disfrutar del show a través de las siguientes opciones:

Multishow.Streaming: La plataforma Globoplay permitirá seguir el evento de manera digital.

Aquí el link de Globoplay:

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YouTube: El canal oficial de Multishow podría transmitir partes del evento o mostrar contenido exclusivo detrás de cámaras.

Horarios confirmados

La artista barranquillera subirá al escenario para ofrecer el que se perfila como el concierto más importante de su carrera en los siguientes horarios:

Brasil (hora local): 9:45 de la noche.

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Colombia: 7:45 de la noche.

Un despliegue sin precedentes

El evento contará con un escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande en la historia del proyecto “Todo Mundo no Rio”, que incluye una pasarela de 25 metros para que Shakira esté más cerca de sus seguidores.

Además, el show contará con la participación de los DJs Vintage Culture y MAZ para la apertura, y existe una alta expectativa por la posible aparición de la estrella brasileña Anitta, con quien Shakira ha estado ensayando la canción 'Choka Choka'.

Para garantizar la seguridad de la multitud, las autoridades han desplegado a casi 8.000 agentes de policía y tecnología de reconocimiento facial tanto en drones como en puntos de revisión.

Este concierto no solo celebra el éxito actual de la colombiana, sino su histórica conexión con Brasil, país donde aprendió portugués a los 18 años y que fue fundamental en su expansión internacional.