Vea los goles de Colombia Sub-17 contra Brasil: jugará la final del Sudamericano

La Selección Colombia Sub-17 enfrentó uno de los partidos más exigentes en su camino al Mundial de la categoría. La tricolor goleó 3-0 a Brasil en la semifinal del Campeonato Sudamericano.

Así las cosas, los dirigidos por Fredy Hurtado disputarán la final el próximo domingo en Asunción, capital de Paraguay. Su rival será el ganador entre Ecuador y Argentina.

Colombia clasifica a la final y al Mundial

Brasil llegó al partido invicto y Colombia venía de vencer 2-0 a Paraguay en la quinta jornada del torneo. Con este resultado (3-0), la selección nacional aseguró su clasificación al Mundial de Catar y avanzó a la final del campeonato.

Selección Colombia Sub 17 X: @FCFSeleccionCol

Goles de Colombia para clasificar a la final

Los goles del equipo colombiano llegaron en el segundo tiempo. En el minuto 53, Samuel Martínez asistió a Adrián Mosquera, quien abrió el marcador. En el minuto 67, José Escorcia amplió la ventaja tras un pase de Matías Caicedo. Y en el tiempo de reposición, nuevamente Escorcia, al minuto 95, selló la goleada con un remate desde fuera del área. A continuación puede ver el video de las definiciones de los jóvenes futbolistas:



En la otra llave, Uruguay goleó 3-0 a Venezuela. A las 6:00 de la tarde se jugarán, en simultáneo, los otros dos partidos: Bolivia enfrentará a Chile y Ecuador ante Argentina.