A dos semanas de la entrega de losque serán entregados el 4 de marzo, en el, fueron entregados este domingo losen su edición 71, estos reconocimientos son dados por la Academia Británica del Cine.El BAFTA a mejor director porfue para el director mexicano, filme que además fue premiado en la categoría mejor diseño de producción.El galardón a mejor película y mejor guion original fue para la cinta, en donde también se reconoció la actuación de su protagonista Frances McDormand, quien ganó el BAFTA a mejor actriz principal y a Sam Rockwell como mejor actor secundario., quien ya había ganado un Globo de Oro por su protagónico en ‘Las Horas más oscuras’, ganó en esta ocasión el galardón ofrecido por la Academia Británica del Cine.Por su parte, Coco, película inspirada en la festividad mexicana dely que ha recaudado más de

715 millones de dólares fue reconocida como mejor cinta animada.

Lista de ganadores de la 71 edición de los Premios BAFTA"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".Guillermo del Toro ("The Shape of Water").Gary Oldman ("Darkest Hour").Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").Allison Janney ("I, Tonya").Daniel Kaluuya ("Get Out").Martin McDonagh, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".James Ivory, por "Call Me by Your Name"."Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"."The Handmaiden" (Corea del Sur)."I Am Not Your Negro"."Coco"."Cowboy Dave"."Poles Apart".Rungano Nyoni, por "I Am Not A Witch".Alexandre Desplat, por "The Shape of Water".Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten, por "Dunkirk".Roger Deakins, por "Blade Runner 2049".Mark Bridges, por "Phantom Thread".Gerd Nefzer y John Nelson, por "Blade Runner 2049".David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji, por "Darkest Hour".Jonathan Amos y Paul Machliss, por "Baby Driver".Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau, por "The Shape of Water".BAFTA honorario: Ridley Scott.BAFTA a la mayor contribución al cine británico: The National Film and Television School (NFTS).