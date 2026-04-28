Llega 'Cumbres Borrascosas' al streaming en Colombia: fecha y dónde verla

Luego del éxito en redes sociales y en los principales cinemas del país, finalmente, llega a la pantalla chica la cinta dirigida por Emerald Fennell ‘Cumbres Borrascosas’, basada en la novela que lleva de nombre este mismo y escrito por Emily Bronte.

El relato, lleno de misterio y pasión, enganchó a los espectadores durante el tiempo que estuvo en cine y muchos quedaron con ganas de volver a repetirla, algo que podrán hacer en este mes de mayo cuando llegue oficialmente a la plataforma de HBO Max.



¿Cuándo se estrena ‘Cumbres Borrascosas’ en streaming en Colombia?

A partir del 1 de mayo de 2026, la cinta llegará a la reconocida plataforma de HBO Max en donde los suscriptores podrán vivir este relato con todos los detalles que, tal vez, no percibieron durante el tiempo que estuvo en cine.

Además de la edición original, una versión de la película en Lenguaje de Señas Americano (ASL) se estrenará exclusivamente en HBO Max el mismo día, interpretada por los actores de doblaje de ASL Leila Hanaumi («Barbie») y Giovanni Maucere («Superman») y dirigida por Justin Jackerson («It: Bienvenidos a Derry»). La película será el primer título romántico disponible para streaming en ASL en HBO Max con dos intérpretes.

Foto: HBO Max

Sinopsis de ‘Cumbres Borrascosas’

“Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, es una nueva adaptación del clásico de Emily Brontë. La historia sigue a Heathcliff, un hombre consumido por el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, quien eligió casarse con un hombre rico.



Su deseo de venganza lo llevará a desatar una tormenta de odio y sufrimiento sobre la familia de la mujer que lo traicionó, en un relato de pasión, obsesión y destrucción”.