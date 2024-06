Llega 'El futbolista presidente', la audionovela de Dago García que ya está disponible

BumBox y Dago García Producciones unieron fuerzas para presentar 'El futbolista presidente', la primera de tres audionovelas que buscan revitalizar el clásico formato de la radionovela para la era digital. La primera temporada, compuesta por 12 episodios de 10 minutos cada uno, promete enganchar a la audiencia con su narrativa ágil y emotiva. García explicó la diferencia entre formatos.

Básicamente, la diferencia está en la distribución, pero en el espíritu, en la forma en que se hace, lo que busca es el mismo de de de, de la vieja radionovela. Lo que pasa es que hoy en día, con las plataformas usted no está circunscrito para escucharla a la programación de la emisora dijo García.

La historia de Roberto 'Volador' Benítez

Escrita por Dago García, "El Futbolista Presidente" explora la vida de Roberto 'Volador' Benítez, un niño que desde temprana edad es proyectado por sus padres como un talentoso jugador de fútbol.

"Es una historia que combina dos de las pasiones que más mueven a los colombianos, que es el fútbol y la vida política. Y es la historia de un jugador que se llama el 'Volador' Benítez desde que es un niño que su padre descubre que está muy bien dotado para el fútbol hasta que termina convertido en el candidato con mayor intención de voto de las elecciones presidenciales. Y es un poco la radiografía de lo que está ocurriendo hoy en día", resaltó.

La historia sigue su ascenso en el mundo del deporte y los desafíos que enfrenta, incluyendo conflictos familiares, amores, desamores, adicciones, corrupción, alegrías y triunfos. La trama también aborda la influencia del protagonista en la política, reflejando cómo los futbolistas han trascendido su papel como figuras mediáticas deportivas para incursionar en otros ámbitos.

La audionovela no solo destaca por su narrativa, sino también por su producción de alta calidad. Ricardo Coral, con su vasta experiencia, dirigió el casting de voces en colaboración con Centauro Comunicaciones Colombia. Más de 35 actores participaron en el proyecto, dando vida a personajes protagónicos, coprotagónicos y extras.

Álvaro Bayona, reconocido actor de cine y televisión, se desempeña como narrador, guiando a la audiencia a través de las vivencias de 'Volador' Benítez y su familia. Bayona subrayó la importancia de este proyecto en el descubrimiento del podcast como un medio poderoso: "Este es el primer proyecto de audionovela en una plataforma de streaming. Una historia de ficción para ser escuchada, no vista, lo cual me parece interesante e innovador; me ha permitido descubrir la relevancia de los podcasts en el mundo".

Ya está disponible

Todos los episodios de “El Futbolista Presidente” están disponibles en Spotify y Bumbox.com desde este martes, 18 de junio. Con esta audionovela, Dago García y BumBox esperan captar la atención de una audiencia ávida de nuevas formas de entretenimiento y demostrar el potencial de las plataformas de streaming para la narrativa sonora.

La incursión en el formato de audionovela representa un paso significativo en la evolución de la narrativa digital en Colombia. Dago García, conocido por su habilidad para contar historias que resuenan con el público, apuesta por los nuevos formatos digitales y canales de distribución para continuar llevando sus historias a un público más amplio y diverso.

Los seguidores de Dago García y los amantes del fútbol y la narrativa ya pueden sumergirse en esta emocionante historia y descubrir las situaciones de la vida de 'Volador' Benítez a través de la magia del audio.

Escuche aquí el capítulo de 'El futbolista presidente':