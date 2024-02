El acordeonero Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio fue victima de secuestro en su finca: "Arrepiéntanse"

El reconocido acordeonero Dagoberto 'El Negrito' Osorio vivió momentos de angustia y terror al ser víctima de un secuestro y robo en su finca 'Quijote', ubicada en el municipio de Becerril, Cesar. El músico, a través de sus redes sociales, compartió detalles del traumático episodio y envió un mensaje de reflexión a quienes perpetraron el hecho.

Según relató Osorio, un grupo de criminales ingresó a su finca mientras se encontraba disfrutando de un momento tranquilo. Fue sorprendido, amordazado, maltratado y posteriormente secuestrado por más de seis horas. Durante este tiempo, el artista, conocido por su fe cristiana, afirmó que mantuvo la calma gracias al amor de Dios que lleva en su corazón.

"Doy gracias a Dios por el apoyo, sus oraciones, anhelos y deseos, pues Dios es grande. De todas formas, no fue fácil, casi 6 horas secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios está en nuestros corazones y dice que amemos, aún, a nuestros enemigos”, expresó el músico en un video compartido en sus redes sociales.

Osorio aprovechó la ocasión para agradecer a sus fanáticos por el apoyo recibido durante este difícil momento. Asimismo, envió un mensaje a los responsables del robo de su camioneta Toyota TXL de color negro, instándolos al arrepentimiento.

“No me voy a vengar, simplemente la justicia hay que hacerla y no me han robado a mí, le robaron al mismo Dios porque el que se mete con un cristiano se mete con Dios”, añadió el acordeonero.

El músico hizo referencia a sus creencias cristianas al mencionar que, a pesar de la pérdida material, no se encuentra triste y deja el caso en manos de la justicia divina. "Se perdió un carro, no se preocupen, el Señor me manda tres, cuatro, cinco o seis, los que él quiera conforme a su voluntad”, aseguró El Negrito Osorio.