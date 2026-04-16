Llega el video de "Algo Tú" de Shakira y Beéle; grabado 100 % en Barranquilla

A inicios de marzo de 2026, Shakira y Beéle presentaron su canción "Algo Tú" en vivo tras varias filtraciones en redes sociales de lo que sería esta primera colaboración de los dos barranquilleros, una noticia que, por supuesto, fue celebrada en la arenosa al ver a dos referentes hacer historia.

Pero quedó pendiente el video de esta, pues se vio a ambos artistas grabando juntos en las calles de la capital del Atlántico y, finalmente, este clip vio la luz este 16 de abril en donde fue estrenado en colaboración por los dos, demostrando todo el sabor de la costa Caribe colombiana.

"Abajo, un sitio emblemático del reconocido Carnaval de la ciudad, rico en arte, cultura, gastronomía e historia, que refleja la identidad local. También aparecen el Gran Malecón a lo largo del río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro. Todos estos espacios fueron restaurados y/o construidos por la Alcaldía de Barranquilla, liderada por el alcalde Alejandro Char, como testimonio de la transformación urbana de la ciudad en los últimos 20 años", contaron del equipo de los artistas sobre este video y su producción.

Esta es la letra de "Algo Tú" de Shakira y Beéle

[Verso 1: Shakira & Beéle, Ambos]

Quiero vivir contigo algo nuevo (Yeah)

Sin pensar hacia donde me llevas (Mmm)

A las alturas no le tengo miedoPorque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva'



[Pre-Coro: Shakira & Beéle, Ambos]

Tú tiene' algo, tú, tú tiene' algo, tú

Tú formas un escándalo, cuando dice' algo tú

Algo tú, un tiki tiki, algo tú

Ella anda en un escándalo, así como bailas túOh, igual ya qué, oh, igual ya qué

Eh, igual ya qué, igual ya qué

Somos dos ojos del mismo sueño

Somos dos ramas del mismo árbol

[Coro: Shakira & Beéle]

Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pechoY lo que no sirvе fue, fue, fue, aye

[Verso 2: Beéle & Shakira, Ambos]

Oah, somo' espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aireAl laíto' de la de EscalonaComo el Magdalena desembocaYo quiero descansar en tu boca

Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando

Y si hay que llorar, entonce' lo hacemo' tomando

Tú y yo somos el alegre y el llamador

Somos dos "ay, ombe" en un vallenato

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[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]

Que fluya

Se desborda el río

Que fluya

Sube la marea

Que fluya

Que fluya

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

[Coro: Shakira & Beéle]

Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pega'o en el pechoY lo que no sirve fue, fue, fue (Aye)

[Interludio: Beéle]

Oh, no

¡Aye!

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[Puente: Beéle]

Tú ere' qué cule, bombón

Tú ere' qué cule, bombón (¡Ayo!)

Tú ere' qué cule, bombón

Tú ere' qué cule, bombón

[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya