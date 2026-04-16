Llega el video de "Algo Tú" de Shakira y Beéle; grabado 100 % en Barranquilla

A inicios de marzo de 2026, Shakira y Beéle presentaron su canción "Algo Tú" en vivo tras varias filtraciones en redes sociales de lo que sería esta primera colaboración de los dos barranquilleros, una noticia que, por supuesto, fue celebrada en la arenosa al ver a dos referentes hacer historia.
Pero quedó pendiente el video de esta, pues se vio a ambos artistas grabando juntos en las calles de la capital del Atlántico y, finalmente, este clip vio la luz este 16 de abril en donde fue estrenado en colaboración por los dos, demostrando todo el sabor de la costa Caribe colombiana.
"Abajo, un sitio emblemático del reconocido Carnaval de la ciudad, rico en arte, cultura, gastronomía e historia, que refleja la identidad local. También aparecen el Gran Malecón a lo largo del río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro. Todos estos espacios fueron restaurados y/o construidos por la Alcaldía de Barranquilla, liderada por el alcalde Alejandro Char, como testimonio de la transformación urbana de la ciudad en los últimos 20 años", contaron del equipo de los artistas sobre este video y su producción.
Esta es la letra de "Algo Tú" de Shakira y Beéle
[Verso 1: Shakira & Beéle, Ambos]
Quiero vivir contigo algo nuevo (Yeah)
Sin pensar hacia donde me llevas (Mmm)
A las alturas no le tengo miedoPorque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva'
[Pre-Coro: Shakira & Beéle, Ambos]
Tú tiene' algo, tú, tú tiene' algo, tú
Tú formas un escándalo, cuando dice' algo tú
Algo tú, un tiki tiki, algo tú
Ella anda en un escándalo, así como bailas túOh, igual ya qué, oh, igual ya qué
Eh, igual ya qué, igual ya qué
Somos dos ojos del mismo sueño
Somos dos ramas del mismo árbol
[Coro: Shakira & Beéle]
Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pechoY lo que no sirvе fue, fue, fue, aye
[Verso 2: Beéle & Shakira, Ambos]
Oah, somo' espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aireAl laíto' de la de EscalonaComo el Magdalena desembocaYo quiero descansar en tu boca
Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando
Y si hay que llorar, entonce' lo hacemo' tomando
Tú y yo somos el alegre y el llamador
Somos dos "ay, ombe" en un vallenato
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[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]
Que fluya
Se desborda el río
Que fluya
Sube la marea
Que fluya
Que fluya
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
[Coro: Shakira & Beéle]
Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pega'o en el pechoY lo que no sirve fue, fue, fue (Aye)
[Interludio: Beéle]
Oh, no
¡Aye!
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[Puente: Beéle]
Tú ere' qué cule, bombón
Tú ere' qué cule, bombón (¡Ayo!)
Tú ere' qué cule, bombón
Tú ere' qué cule, bombón
[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya