Llega esperada serie de suspenso matrimonial; fans ansiosos por su historia

Los amantes del suspenso y las historias con miles de interrogantes vivirán un viaje especial en Universal Plus. Si bien se estrenó el 16 de octubre, 'The Ex Wife' es una serie que atrapará a cualquiera para verla desde el comienzo gracias a esos momentos de tensión que atraviesa en cada uno de sus episodios.

Céline Buckens encarna a Tasha, una mujer cuya vida aparentemente perfecta se desmorona cuando una obsesiva exesposa, interpretada por Janet Montgomery, irrumpe en su tranquila existencia. A medida que el acoso se intensifica, Tasha descubre secretos oscuros sobre su matrimonio con Jack (Tom Mison) que la llevarán al límite de la cordura.

"Mi personaje es una mujer joven que se involucra con un hombre mucho mayor y adinerado, y se enamora profundamente de él. Luego queda embarazada, y aunque en su mente piensa: "Esto es una locura, soy demasiado joven; apenas llevamos juntos un corto tiempo," él le asegura que es algo maravilloso, que la ama y quiere formar una familia. Así que ella se lanza a este matrimonio antes de lo que había imaginado", contó Bucken en diálogo con Blu Radio.

Lo que impacta de su personaje es que, al comienzo, según ella, todo parece perfecto y su inocencia no le permite captar los peligros que se pueden estar viniendo, pero lo interesante del relato será eso, pues, poco a poco, la propia historia le llevará a plantearse todo de forma diferente.

"El proceso fue ir identificando los puntos de inflexión en su vida, ver cómo ella interpreta cada uno de esos momentos como el cierre de un capítulo y la apertura de otro, y qué cambia en su perspectiva y en sus deseos a partir de eso (...) En la serie, apenas ella comienza a descubrir que su esposo no es quien ella pensaba, su enfoque cambia radicalmente hacia su hija. La conexión entre madre e hija surge de una forma muy intensa, y eso le da un propósito distinto", dijo.

Este es el tráiler: