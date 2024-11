Lo que debe saber de la Red Bull Batalla Internacional 2024: horarios y más

La WiZink Arena de Madrid, España, será testiga de una nueva final de la Red Bull Batalla Internacional, que, en 2023, se llevó a cabo en Bogotá en el Movistar Arena y dejó como vencedor al español Chuty, que, sin duda, buscará su posición mundial en el freestyle en uno de los eventos más importantes de este medio.

"Los aforos y escenarios afectan, cuanto más grande es más favorece a perfiles con mayor experiencia. Ciertas cosas que parecen sin importancia, pero cuando los escenarios son muy grandes tiene sus puntos diferenciales (…) La regional de acá de España son lugares muy pequeños y sellados, pasaba que los de experiencia internacional no se sentían tan cómodos porque parecían batallas de parque", dijo en su momento Chuty en diálogo con Blu Radio sobre este evento.

Chuty - freestyle // Foto: Instagram @chutyvk

Horarios y dónde ver de la Red Bull Batalla Internacional 2024

Desde la 1:30 de la tarde (hora colombiana), los MCs se encontrarán en el WiZink Arena para enfrentarse en todo el recorrido del freestyle que puede llegar a durar al menos 3 horas, o un poco más. Los interesados del freestyle podrán ver este evento de forma gratuita a través de la señal de YouTube de la competencia que traerá todas las emociones, como sucedió en la final nacional que, hace poco, logró ganar el vallecaucano Valles-T.

Estos son los participantes

Chuty (España).

Fat N (Colombia).

Mecha (Argentina).

Valles-T (Colombia).

Rapder (México).

El Menor (Chile).

Katacrist (Perú).

Gazir (España).

AdonysX (Venezuela).

Stuart (Argentina).

Aldahir (Panamá).

Chang (Venezuela).

Airon Punchile (Colombia).

Potencia (México).

Teorema (Chile).

Exe (Argentina).

¿Qué esperar de los colombianos en esta edición?

En total serán tres colombianos en esta batalla internacional; por supuesto, el primero que tendrá "los ojos encima" será Fat N, que, en 2023, quedó como subcampeón tras perder con Chuty y querrá pasar la página ahora de visitantes. En diálogo con Blu Radio, dijo que "no es vengativo" por lo que no buscará ninguna revancha, pero sí dará lo mejor de sí para intentar llevarse el título a casa.

"Tratar de hacer las cosas bien, mejor que el año pasado. Había cosas que no me terminaban de gustar, pero creo que este año estoy bien. Después de la Nacional descarté todas las posibilidades (...) Es un momento para vivir experiencias diferentes, también para romperla. Hay muchos acá que no conocía y eso es bueno", dijo.

Por otro lado, Airon y Valles-T dijeron que lo importante será tener la mente tranquila y disfrutarse al máximo el trámite de la competencia, que será crucial ese juego mental a la hora de avanzar. Esperan no encontrarse entre ellos tan rápido y ojalá una final con colombiano, pero solo "Dios decidirá cuál es el camino correcto".

Airon Punchline, ganador de la Red Bull Batalla Torneo de Plazas // Foto: Red Bull

"Pues la verdad, yo creo que si yo logro conectar como quiero de la manera que quiero mi flow, mi punchline le puedo ofrecer a la gente de aquí algo que de pronto no está tan acostumbrada a ver, porque digamos, no digo que los otros compañeros no tenga flow, sino que tal vez en esa parte del mundo, a la hora del freezer, la competición es un poco más lineal, más directa. No más, Eh, no, como de esa manera ya ataques, pero nosotros tenemos como ese sazón latino", dijo Airon.

Mientras que Valles-T espera que la Nacional le dé la confianza que necesita para traer el cinturón a casa: "Concentrado, firme y decidido en traer el cinturón a Colombia. Con ayuda de Dios así va a ser. Primero mucha fe, mucha concentración”, dijo. Y es que el reto de enfrentar a alguien como Chuty no será tarea fácil, pero con todo su talento y experiencia espera darle una alegría a Colombia.

Valles-T, campeón de la Red Bull Batalla Nacional 2024 // Foto: Red Bull