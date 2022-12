Lo que hizo el Tino Asprilla para no llegar tarde a trabajar como ‘periodista’

Este jueves, el exjugador de la Selección Colombia el Faustino Asprilla publicó un video en sus redes sociales en donde dejó claro que es todoterreno y más si es para cumplir en su trabajo.

“Vean lo que me toca hacer para ir a trabajar”, dice el Tino en las imágenes.

Tras el video, Asprilla explicó la historia del por qué tuvo que tomar moto para llegar a Caracol Televisión, lugar en donde es comentarista y analista de BLU Radio para la Copa América Brasil 2019.

“Como todos saben yo ya soy un periodista profesional. Entonces para no llegar tarde salí muy temprano porque tenía que estar aquí (en BLU) a las 7 para la transmisión. Fui a coger a la 6 en punto un taxi, el problema es que no había ni uno, a raíz de eso me fui desesperando. Vi un tipo en una moto, creo que estaba esperando a la novia, pero le pedí el favor de si por favor me podía traer a Caracol Televisión, el tipo me reconoció y me dijo ‘camine pues yo lo llevo’”, relató.

Faustino no se olvidó de enviarle las gracias al conductor de moto que lo acercó a su trabajo.

“Por fortuna me vine en ese ‘motoratón’ al cual le agradezco, no sé cómo se llama porque no me dio tiempo de preguntarle el nombre, pero si me ve por este video le doy gracias porque me hubieran descontado el día”, añadió.

Sin embargo, los comentarios graciosos en redes sociales no se hicieron esperar.

“Lo más importante es cómo se abrocha el casco (…) El mejor, que se quede en BLU (…) Eso es humildad”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.