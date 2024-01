Los mejores momentos de los Globos de Oro 2024: apasionado beso de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La glamurosa noche de los Globos de Oro , celebrada el 7 de enero de 2024 en Beverly Hills, no solo estuvo llena de exquisitos atuendos y merecidos premios, sino que también dejó momentos inolvidables que se han vuelto virales en las redes sociales .

Un instante particular que captó la atención de los espectadores fue la enigmática conversación entre Selena Gómez, Taylor Swift y Keleigh Teller. En un video que circula por las redes, Selena revela: "Me quise tomar una foto con él y ella dijo que no". La sorpresa en el rostro de Taylor al escuchar esto desencadenó especulaciones instantáneas sobre la identidad del misterioso "él". Los internautas sugirieron que podría ser Timothée Chalamet y que Kylie Jenner habría intervenido para evitar la fotografía, creando así un misterio que se ha mantenido a las redes sociales.

¡Ya tenemos momento favorito de los Globos de Oro 2024! 🙌🤭



Menciona a tu amiga o amigo con el que podrías protagonizar tu propio meme 👇 pic.twitter.com/DXRXWFNXxi — CINEMANIA_ES (@CINEMANIA_ES) January 8, 2024

Taylor Swift, además, fue protagonista de otro momento peculiar. Durante la presentación a cargo de Jo Koy, este le lanzó una "broma" comparando la cobertura de los Globos de Oro con la de un partido de la NFL, destacando la menor presencia de Swift en pantalla. La reacción seria de la cantante, quien simplemente tomó su copa y bebió un trago, dejó claro que el "chiste" no fue del todo bien recibido.

La gala también fue testigo del beso público entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, quienes oficialmente confirmaron su relación en la alfombra roja. La magnate de los cosméticos sorprendió a todos con un atuendo llamativo, mientras que Chalamet mostró elegancia con un traje de Celine Homme. La pareja se robó las miradas y se convirtió en el foco de la atención de la noche.

¡Pillados! 💋😳 Timothée Chalamet y Kylie Jenner intercambian un beso en los cortes comerciales de los Globos de Oro 2024 ✨ ¿Premio a la pareja más enamorada? #GoldenGlobes #GoldenGlobes2024 #GlobosdeOro #TimotheeChalamet #KylieJenner pic.twitter.com/V0uK0k2wi2 — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) January 8, 2024

En cuanto a la moda en la alfombra roja, la tendencia Barbie se impuso con Margot Robbie y Jennifer López luciendo vestidos en tonos rosa claro, un guiño al icónico personaje. Además, el esperado reencuentro entre Meryl Streep y Amanda Seyfried, recordando su participación en la película '¡Mamma Mia!', emocionó a los fanáticos.

Los Globos de Oro 2024 no solo fueron un desfile de talento y elegancia, sino que también dejaron una serie de momentos virales, desde intrigas entre celebridades hasta deslumbrantes looks en la alfombra roja.

