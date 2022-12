Los videos de Instagram más populares del 2016

La lista de videos más populares de este año en la popular aplicación, es protagonizada por cuatro famosos, tres niños, un gato y comida.



Desde marzo de 2016, Instagram amplió la duración de sus videos a 60 segundos, pues antes solo se podían compartir 15 segundos, algo que no gustaba mucho entre sus usuarios.



La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, es una de las celebridades más destacadas en la lista de los videos más vistos.



Estos son los videos con más “me gusta de Instagram:



1. Selena Gómez bailando y cantando “I love you like a love song” con una niña - 4,5 millones de “me gusta”





2. Selena Gómez caminando y lanzándose a una piscina - 3,2 millones de “me gusta”





3. El hijo pequeño de Leo Messi dando sus primeros pasos - 2,8 millones de “me gusta”



4. Selena Gómez comiéndose un donut - 2,2 millones de “me gusta”



5. Selena Gómez promocionando el videoclip del tema “Kill em with kindness” - 2,1 millones de “me gusta”.





6. El gato de Taylor Swift - 2,1 millones de “me gusta”.



7. Selena Gómez preparándose para una actuación en Toronto - 2 millones de “me gusta”.



8. Selena Gómez enseñando su anuncio de Coca Cola - 2 millones de “me gusta”





9. El hijo de Kim Kardashian y Kanye West - 2 millones de “me gusta”





Un vídeo publicado por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el6 de Ago de 2016 a la(s) 8:35 PDT



10. Selena Gómez hablando con la boca llena - 2 millones de “me gusta”



