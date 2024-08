Día especial en la carrera de Luis Alfonso este jueves, 29 de agosto, pues el oriundo de Popayán esta más ‘Contentoso’ con el estreno de su álbum, que lleva de nombre esta famosa frase que lo ha vuelto uno de los artistas más escuchados en Colombia.

En total son 19 canciones las que trae esta entrega de ‘El Señorazo’, que, actualmente, se encuentra en el top 3 de artistas más escuchados en todo el país. Un trabajo completo de un año de 17 horas de rodaje y más de 200 persona en producción para sacar adelante toda esta nueva lista de canciones.

Este es el nuevo álbum de Luis Alfonso

Esta es la lista de canciones de 'Contentoso'

Tequila Con Cerveza x Blessd Los Dolidos x Tony Aguirre Chismofilia Contentoso Lo Que Ella Necesita x Jessi Uribe El Cabrón Soy Yo Salí A Beber Bandido Y Mujeriego Doce Y Treinta x Jhonny Rivera Gomela Y Montañero No Es Tu Culpa Me Eligió A Mí x Paola Jara Vuelve Y Llama Démosle La Vuelta Al Cora x Manchego Las Vueltas De La Vida Te Perdí Soltera Corrido Bandido

Luis Alfonso, más 'Contentoso' que nunca con la llegada de su último álbum // Foto: suministrada

¿El trabajo más grande de Luis Alfonso?

“El álbum el ‘Contentoso’ con aproximadamente de 20 canciones con muchas colaboraciones. Muy surtido para todos los sentimientos, para las despechadas, las enamoradas. Mejor dicho, no tienen excusa para no pegarse una rasca con estas canciones (…) Puedo decir que es una de las más grandes, por no decir la más grande. Sé que van a ser muy grandes con ayuda de Dios y de mi gente”, expresó el cantante popular en diálogo con Blu Radio.

Jhonny Rivera, Paola Jara, Francy, Machego y Blessd son algunas de estas colaboraciones que vienen en este álbum, este último que fue una colaboración especial en ‘Tequila con cerveza’ que fue esa forma de salir de la zona de confort del popular para entrar a una zona más urbana con ‘El Bendito’.

“Lo que pasa yo estoy loco. Entonces los locos nos gustan las cosas nuevas, de pronto lo que no se atreve mucha gente. A nosotros nos encanta hacer cosas raras nuestras que de pronto no existan en lo posible, cuando yo lanzo ‘Chismofilia’ comencé con mi primer canción electro corrido contentoso que fue un antes y un después en mi vida. Luego nos conocemos con Blessd, parceriamos y toda la vuelta, viendo canciones y pensando en sacar un temita. Optamos porque fuera otro electro corrido contentoso. Sumamos dos sabores diferentes y nos quedó una mezcla la hiju*”, dijo.

