Magic Juan, nominado a los Latin Grammy 2024: “Es un sueño hecho realidad”

Falta poco para comience la época favorita de muchos: diciembre, un mes que reúne miles de emociones en poco tiempo y reúne a miles de familias en un solo sentido. La música se vuelve la protagonista y para nadie es un secreto que canciones como ‘La última vez’, ‘El tiburón’, ‘Está pegao’, ‘Pásame la botella’ o ‘Ta Buena’ son parte del repertorio de la época, que toda tiene algo en común: Magic Juan.

Oriundo de Nueva York, Estados Unidos, pero con todo el sabor dominicano, John Wilson, como es su nombre de pila, ha sido parte del movimiento de los sabores del Caribe en los aires del merengue. Comenzó su carrera en Proyecto Uno, una de las agrupaciones más conocidas de todo el mundo. En 2003, debutó como solista y hasta la fecha ha evolucionado como artista hasta llegar, incluso, a una nominación de los Latin Grammy 2024.

“Eligen los nominados muy temprano. Me desperté con el teléfono sonando de todo el mundo, luego hablé con mi mamá y mi familia para hablar de todo eso. El proceso viene siendo, por ejemplo, no sé cuántas canciones, diría que todas las del género, las van sometiendo. De ahí la Academia y sus miembros, que son personas de la industria son aquellos que votan. Es lo agradable y lo que más me satisface, son la gente de la misma industria y dicen que te lo mereces”, dijo sobre su nominación.

Pero llegar allá no es fácil, por lo que le agradece a Dios cada paso que ha dado. No por nada esas canciones lo mantienen vigente con el tiempo y esto se debe a cómo la música trasciende para tocar fibras para generar recordación de ciertos momentos de la vida. Algo que ha quedado en esas canciones por las que Magic Juan sigue creando un legado en toda la industria.

“Lo bueno de las nuevas generaciones es que están mucho más abiertos a nuevos sonidos y sabores. No tienen miedo a arriesgarse para expandir su visión musical. Por eso uno ve los urbanos agarrando de todos los estilos, de música americana, regional, de todo, porque siento que a la misma vez están escuchando diferentes estilos. Me crie escuchando casi todas las músicas diferentes, hablando de rock, hip hop, merengue, salsa, todo eso viene de mi ADN y por eso las fusiones que uno ha venido haciendo han conectado. Las nuevas generaciones son eso, un nuevo boom en el tropical y el merengue. Por eso he invitado diversos artistas urbanos de otros países como Ñejo, Reykon y otros”, dijo.

Sacó un álbum al cual denomino ‘Superhéroe’, el cual le dio su primera nominación a los Latin Grammy. Nombre que vio como la oportunidad de que “llegó a salvar al género” y por eso se inspiró para darle un aire a todo este ritmo musical.

“Colombia para mi siempre ha sido como un segundo hogar. Siento que tiene todo lo que me gusta. Estamos hablando de solo música hay muchos estilos y talentos, digamos muchas cosas. La gente siempre es super agradable, han recibido mi frecuencia bien desde un principio. Por eso tengo una conexión tan fuerte con Colombia. Mi mamá siempre me ha dicho que, si no fuera dominicano, seria colombiano”, puntualizó.