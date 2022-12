Mala traducción pudo costarle la corona de Miss Universo a la Señorita Colombia

No fue una, fueron dos veces las que el traductor de Miss Universo cometió el error con la última respuesta de Laura González, la representante de Colombia que quedó como virreina en la celebración que se llevó a cabo en Las Vegas.

“Soy supremamente apasionada por lo que hago. Con pasión, entrego todo mi ser en cada escenario que piso. Así lo hice como actriz, así lo hice como Colombia, y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo”, dijo.

Pero el traductor dijo: “With compassion I have discipline. With compassion I put my full self in every situation that I work at”.



La traducción, evidentemente no fue fiel a lo dicho por la representante de Colombia, pues una cosa es "Con pasión" y otra es "Compasión".

Tal vez nunca se sabrá si el problema de traducción influyó en el veredicto final, pero recordemos que la ganadora, la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, habla inglés como lengua principal y esto pudo marcar la diferencia

Este es el video de la respuesta:

