Manuel Medrano enamora a Bogotá con un concierto de ensueño en el Movistar

Al Movistar Arena llegaron más de 10.000 personas este viernes, 22 de noviembre, para ver a Manuel Medrano, que cumplió las expectativas de todos los que llegaron a disfrutar sus dos horas de espectáculo en un viaje entre lo nuevo y viejo de su música.

Ante de salir al escenario, Duplat y Juliana calentaron al público capitalino en medio del frío de la noche que deja un día de solo lluvia en la ciudad. Algunos temas de estos dos artistas retumbaron en el 'Corazón de Bogotá', pero la emoción comenzó a las 9:40 cuando al escenario salió el cartagenero para poner a disfrutar a todos sus seguidores.

Manuel Medrano en Bogotá // Foto: Blu Radio

Clásicos como 'Bajo El Agua', 'Una y Otra Vez', 'La Distancia', 'Nenita', entre otros, hicieron retumbaron todas las voces que estaban en el recinto para disfrutar lo mejor de su música. Pero también con el protagonismo de los sencillos de su último álbum, 'Perfecto', que consta de una faceta donde el artista.

“Con una alegría que me sobrepasa y un agradecimiento y amor inmenso por esta ciudad que me ha visto crecer, hemos preparado el show más espectacular de mi vida, mágico y sensorial, para todas las personas que vibran con mi música e incluso para los que aún no la conocen, están invitados todos desde ya para que cantemos juntos a todo pulmón”, dijo Medrano meses antes del concierto, que, sin duda, cumplió todo lo que prometió para esta noche.

Publicidad

Esta presentación quedará en la memoria del artista, pues parece ser el punto de inicio de cosas aún más grandes en su carrera y seguir creciendo como uno de los mayores exponentes que tiene la industria colombiana en la actualidad con sencillos frescos alineados a las ideas que salen de su corazón. Probablemente y tras este 'sould out' se vengan más presentaciones de él en arenas.