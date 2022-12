Manuela Gómez se operará los senos por quinta vez

En una de las historias de Instagram, la modelo Manuela Gómez contó a sus seguidores que se someterá nuevamente a dos cirugías estéticas.

De un lado, al responder una pregunta, detalló que se ha sometido alrededor de cuatro pexias en los senos y se hará una más.

“Me he hecho más o menos cuatro pexias, pero esta vez voy a cambiar de cirujano. Me voy a hacer la quinta pexia con él, vamos a ver cómo me va”, dijo.

Pese a que no dio detalles, Gómez también reveló que se hará un retoque en las nalgas.

“También me voy a operar la nalga muy pronto”, dijo.

