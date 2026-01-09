Más de 2 millones de boletas para conciertos se vendieron en Colombia en 2025

El auge de la industria de los conciertos en Colombia sigue en crecimiento y las cifras respaldan el impacto que tiene en la economía del país. Gracias a esto también, según el Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, Bogotá fue la ciudad que lideró como las que más dinero generó con los conciertos con un recaudo de $50.280 millones, seguida de Medellín, $19.233 millones, y Cali, $6.286 millones.​

Ahora, esto también va de la mano del alcance del público y su interés masivo en hacer parte de esto. De acuerdo con Ticketmaster, casi dos millones de entradas vendidas y más de 750.000 usuarios registrados, son un claro indicador de la enorme demanda por la música en vivo.

“Existe el superfan. Aquel que no solo asiste a un evento, sino que va a dos, tres y más eventos al año y de esta forma apoya incondicionalmente a sus artistas. El superfan es un verdadero motor para la industria. Entender y servir a este fan de manera diferenciada es una de nuestras prioridades estratégicas”, indicaron.

Gracias a la llegada de artistas nacionales e internacionales, la industria se siguió fortaleciendo y abrió más camino para que, en 2026, los principales veneus del país reciban a miles de nuevos fanáticos y sonidos diversos, temporada que arrancará con un peso pesado: Bad Bunny en Medellín, posicionado como el concierto que más dinero generó en 2025, sin ni siquiera haberse realizado.



Para sorpresa de muchos, el concierto que más dinero generó este 2025 ni siquiera se ha realizad, eso sí, se encuentra ad-portas de llevarse a cabo y se trata de Bad Bunny y sus tres fechas en Medellín con recaudo de 6.853 millones de pesos, seguido por Shakira en Cali con 3.304 millones de pesos y del Festival Estéreo Picnic en Bogotá con $2.433 millones. Lo curioso, todos eventos organizados por Páramo Presenta.