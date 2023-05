Mateus, el nuevo eliminado del Desafío; su despedida estuvo llena de lágrimas: "Los voy a extrañar”

En un nuevo capítulo del Desafío The Box se llevó a cabo la prueba a muerte de los hombres, en la que se enfrentaron Rapelo, Yan, Sensei y Mateus. Sin duda los cuatro competidores dieron lo mejor de sí para lograr salvar su cupo en la competencia y seguir escribiendo su historia.

Esta prueba, en su mayoría, involucró fuerza y resistencia, pues los sentenciados tenían que manejar una carreta pesada para mover unas fichas, esto fue algo que le jugó una mala pasada a Mateus, quien tenía molestias en su salud por las diferentes lesiones que sufrió en varios retos, especialmente en la última prueba de contacto.

El primero en finalizar la prueba fue Sensei, quien aseguró su cupo en el Desafío, segundo terminó Yan y en la tercera posición finalizó Rapelo. Para tristeza de los naranjas, Mateo quedó de últimas y fue eliminado.

Esta eliminación conmovió a todos los participantes del Desafío, pues Mateus se caracterizó por su sencillez y esmero en cada una de las pruebas durante su estadía en la competencia.

Todos los equipos se conmovieron por la salida de Mateus, entre abrazos y lágrimas le desearon lo mejor y le recordaron que tenía mucho por lo que sentirse orgulloso.

"Los voy a extrañar", fueron las palabras de Mateus en medio de las lágrimas mientras abrazaba a sus compañeros de Gamma.

Mateus se mostró orgulloso por su paso en el Desafío The Box y aseguró que nunca pensó en haber podido lograr llegar tan lejos ni competir con verdaderos súper humanos.

"Será una gran experiencia para contar. Me ha tocado un poco duro, pero mi mamá me ha enseñado bastante y ha estado conmigo. Me voy feliz porque tengo una súper mamá, a la que le debo tanto (...) Muchas cosas buenas se quedan en mi corazón, no me quería ir, pero bueno", comentó Mateus.

