"Me va muy mal en el amor": ‘La Liendra’ se refiere a su situación sentimental

El influenciador quindiano Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, se refirió a su situación amorosa a través de su cuenta en Instagram donde ya suma más de cuatro millones de seguidores.

Gómez respondió las preguntas de sus seguidore

s y en una de ellas lo interrogaban sobre “cómo le iba en el amor”.

Entérese de: "Se me vino el mundo encima, las cosas no están bien: el triste relato de La Liendra

Publicidad

Aunque la respuesta solamente dura 15 segundos, el influenciador dejó ver lo que muchos consideran como un hecho y es la ruptura de la relación con la pereirana Luisa Castro.

“Me va bien, pero también me va mal. No sé cómo me va, el tiempo lo dice todo”, dijo La Liendra.

¿Terminó o no con Luisa? La Liendra no fue claro sobre su relación pic.twitter.com/6U5pkPWnp2 — Qué tal esto (@CorreDile) June 14, 2020

Y es que mucho se ha especulado sobre el fin de la relación entre Mauricio y Luisa debido a que no volvieron a aparecer juntos en sus redes sociales y cada uno ha hecho una nueva vida aparte.

Publicidad

Hasta el momento ninguno de los influenciadores se ha referido al tema, pero no dejan de cuestionarlos en las redes sociales.

Publicidad