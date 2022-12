Mi papá casi se infarta: Lucy Vives habla sobre desnudo en Soho

“Es el punto de la belleza, de la honestidad. Para mí ese es un tema sin tabú, empezando porque así me hicieron mis papás”, expresó.



Agregó que con su desnudo quiere enviar un mensaje a aquellas personas que sienten morbo y hasta “asco” al ver un cuerpo desnudo.



Lucy, quien tiene 20 años de edad, explicó que estudiar Filosofía en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans le ayudó a tomar esa decisión.



“Si no estuviera estudiando esto no hubiera hecho la portada ni la hubiera visto como una oportunidad de enviar un mensaje”, dijo.



Finalmente confesó que su padre “casi si infarta” cuando supo que se había comprometido a realizar la sesión de fotos para la revista.



“En verdad no pedí permiso. Tomé la decisión después de pensarlo un largo rato. Tengo la oportunidad de que mi familia confía mucho en mi independencia y logré endulzar un poquito el tema asegurándoles que iba a estar muy pendiente de las fotos que iban a salir”, puntualizó.



