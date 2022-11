"Mi papá le dijo al exgobernador de Antioquia que yo no sería reina": Viena Ruiz

La modelo y presentadora de televisión Viena Ruiz, a través de una de sus historias de Instagram, reveló el secreto del por qué no se convirtió en reina de belleza.

“A mi me fueron a visitar del reinado. En ese entonces, el gobernador de Antioquia dijo que por qué no participaba, pero mi papá le dijo al gobernador: ‘que pena pero mis hijas no son para reinados’”, contó.

Según su testimonio, ella terminó en el mundo del modelaje porque la vida le fue abriendo el camino hacía esa profesión y por el hecho que, tras casarse a los 18 años de edad e irse a vivir a Bogotá, conoció a personajes que influyeron en su carrera.

“Yo no estaba planeando ser modelo”, insistió Ruiz, luego que revelara, en ese mismo video, que la mayor bendición que ha tenido han sido sus cuatro hijos.

