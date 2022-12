¿Miguel Varoni se le metió en la cama a Maluma?

Miguel Varoni hizo reír a sus seguidores con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram en la que se ve un montaje en una foto del cantante Maluma.

Se trata de la imagen oficial de la reciente canción ‘Mala Mía’ del artista paisa, en la que está rodeado de bellas mujeres. El actor despertó su creatividad y todos los rostros de las bellas modelos los reemplazó por una foto del él mismo.

“Lo logré, gracias, pero algo quedó raro. No sé… No entiendo… ¡Algo no quedó bien!… ¿En qué me equivoqué?”, es el mensaje que acompaña la publicación.