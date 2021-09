¡Misterio resuelto! Carolina Soto reveló el por qué no usa su argolla de matrimonio

La presentadora Carolina Soto conto vía Instagram contó la razón por la que no le gusta usar su argolla de matrimonio. Esto, ante las repetidas preguntas de sus seguidores sobre el tema.

"Yo prefiero andar con cosas baratas. Todo lo que compro se los recomiendo, pero no me gusta andar con cosas ostentosas para que el ladrón vaya a pensar que cuesta tanto y me atraquen por ahí", dijo Soto a sus seguidores.

"Con esta inseguridad es lo mejor", "es mejor no dar papaya", fueron algunos de los comentarios que recibió Carolina luego de publicar su historia.