Morat anuncia nueva gira y fans celebran: estas son las ciudades y fechas

El 2024 fue el año de "los sueños cumplidos" para Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas,integrantes de Morat, al cumplir con su primera gran gira de estadios que tuvo punto final en territorio mexicano y que fue un éxito rotundo de estos representantes de Bogotá para el mundo.

"Es un pensamiento que nos conflictúa, llenar el estadio de nuestra ciudad es la cima de lo que uno siempre se soñó. Esa pregunta la debatimos internamente, nuestro sueño más grande es la permanencia, si vuelve a tener la forma de estadio estaría buenísimo, pero mientras tenga la esencia de nosotros, bien (...) Honestamente cuando se tocan ese tipo de perspectivas de lo que hacemos, terminan tocándonos de una forma bonita y sabemos que lo que hacemos no es tan banal como muchos piensan. Nosotros la responsabilidad que tenemos es darlo todo, es nuestra forma de ver las cosas", dijeron en diálogo con medios de comunicación por su paso por Bogotá en julio de 2024.

Pero, este 2025, el objetivo de esta agrupación no será otro que superarse así misma, por eso, anunciaron una nueva gira con algunas ciudades colombianas confirmadas, las cuales no estuvieron incluidas en la anterior.

Morat en Bogotá // Foto: Blu Radio

Fechas y ciudades de nueva gira de Morat

"Después de conquistar los escenarios más grandes con su histórica gira “Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca”, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, vuelve a los escenarios con una nueva serie de conciertos que nace desde el corazón y la deuda emocional con sus fans", anunciaron desde el equipo de prensa de esta icónica banda bogotana.

Esta gira llevará como nombre 'Asuntos Pendientes' en donde visitarán nuevas ciudades, o por lo menos algunas que no han tenido la oportunidad de ver. México, Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay con el firme propósito de saldar esa cuenta con sus seguidores que los siguen esperando. Estas serán las ciudades:



18 de mayo de 2025 - Torreón

19 de junio de 2025 - San Luis Potosí

21 de junio de 2025 - León

25 de junio de 2025 - Ciudad de Panamá

28 de junio de 2025 - Barranquilla - Estadio Romelio Martínez

4 de julio de 2025 - Manizales - Plaza de Toros

6 de julio de 2025 - Cali - Diamante de Béisbol

11 de julio de 2025 - Bucaramanga- Plaza de Toros Girón

24 de septiembre de 2025 - Córdoba

26 de septiembre de 2025 - Mendoza

28 de septiembre de 2025 - Rosario

1 de octubre de 2025 - Santa Cruz

4 de octubre de 2025 - Montevideo