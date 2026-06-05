Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino, a los 77 años

La historia del rock argentino perdió este viernes a uno de sus nombres más influyentes. Carlos Alberto Solari, conocido por millones de seguidores como el Indio Solari, falleció a los 77 años, poniendo fin a una trayectoria artística que dejó una marca profunda en la música y en la cultura popular de Argentina.

Considerado una de las voces más representativas del rock en español, Solari construyó una carrera que se destacó por su independencia, su capacidad para convocar multitudes y una obra que logró mantenerse vigente durante décadas. Su legado trascendió el ámbito musical y se convirtió en un fenómeno social que movilizó a generaciones enteras de fanáticos.

La relación entre el artista y su público fue uno de los rasgos más distintivos de su carrera. A lo largo de los años, miles de personas recorrieron diferentes ciudades para asistir a sus presentaciones, convertidas en verdaderos encuentros masivos.

Antes de convertirse en un ícono de la música argentina, Solari dio sus primeros pasos en la ciudad de La Plata durante la década de los setenta. Allí comenzó una asociación artística con Skay Beilinson que terminaría dando origen a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación que desafió los modelos tradicionales de difusión y promoción de la época.



Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, murió a los 77 años. Foto: AFP

Sin depender de una fuerte presencia en los medios masivos, la banda logró consolidar una comunidad de seguidores cada vez más numerosa. Con el tiempo, Los Redondos se transformaron en una referencia obligada del rock nacional argentino gracias a un repertorio que combinó crítica social, poesía y una identidad sonora inconfundible. Su discografía y sus multitudinarias presentaciones los posicionaron entre los proyectos musicales más importantes del país.

Luego de la separación del grupo en 2001, muchos se preguntaron si el fenómeno continuaría. La respuesta llegó con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda con la que el Indio inició una nueva etapa artística. Lejos de disminuir su popularidad, continuó reuniendo a enormes cantidades de seguidores en cada presentación.

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En 2016, el músico informó públicamente que había sido diagnosticado con Parkinson. Aunque la enfermedad limitó progresivamente su actividad sobre los escenarios, nunca abandonó su vínculo con la música. Durante sus últimos años impulsó proyectos creativos, participó en propuestas virtuales y mantuvo contacto con sus admiradores a través de plataformas digitales.

Su influencia también alcanzó a artistas de generaciones más jóvenes, con quienes compartió colaboraciones y proyectos. Esa capacidad para seguir dialogando con nuevos públicos confirmó la relevancia de una obra que logró atravesar distintas épocas.

Con la muerte del Indio Solari se cierra uno de los capítulos más importantes de la música argentina contemporánea. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en las canciones que marcaron a millones de personas y en una historia artística que difícilmente encuentre comparación dentro del rock latinoamericano.