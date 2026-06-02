Revelan detalles del crimen de una joven en Argentina: sospechoso ya había amarrado a otra mujer

Argentina continúa conmocionada por el asesinato de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en Córdoba y cuyo cuerpo fue hallado una semana después tras una intensa búsqueda. Con el avance de la investigación, han surgido detalles que aumentan la indignación, especialmente por los antecedentes que tenía el principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años y expareja de la madre de la menor.

Revelan detalles del crimen de Agostina Vega que conmociona a Argentina

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón, Agostina salió de su vivienda con la excusa de dirigirse al negocio de su abuelo. Sin embargo, un audio enviado a sus amigas permitió establecer que realmente se encontraría con Barrelier en una vivienda ubicada en el barrio Cofico de Córdoba.

Las cámaras de seguridad confirmaron que la adolescente ingresó a la casa del sospechoso la noche de su desaparición. Según la Fiscalía, el crimen habría ocurrido entre las 11:30 de la noche del 23 de mayo y las 2:00 de la madrugada del día siguiente.



El conductor que llevó a la menor también entregó información relevante a los investigadores. Según relató, el hombre que pagó el viaje se acercó encapuchado y trató de ocultar su identidad, una actitud que llamó su atención desde el primer momento.

Las autoridades sostienen que Barrelier intentó desviar la investigación con varias versiones contradictorias. Primero negó haber visto a Agostina y posteriormente habló de un supuesto vehículo rojo que nunca pudo ser identificado por los investigadores.

Representantes del colectivo Ni una Menos participan en una rueda de prensa EFE

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Sospechoso tenía antecedentes por amarrar y encerrar a otra mujer

Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es que el principal sospechoso ya tenía antecedentes por un caso de violencia ocurrido en 2025.

Según los registros judiciales, una expareja logró escapar de una vivienda donde presuntamente permanecía retenida, maniatada y pidiendo ayuda a los vecinos. A pesar de haber sido imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, Barrelier recuperó la libertad tras pagar una fianza y debía presentarse periódicamente ante la justicia.

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La mujer afectada por aquel episodio aseguró a medios argentinos que no ha podido dejar de pensar en el caso de Agostina. “Pienso que ella no tuvo la misma suerte que tuve yo para salir”, manifestó.

Fiscalía amplió la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier

La investigación también busca establecer si la adolescente fue drogada antes de ser asesinada. Los exámenes toxicológicos intentan determinar si alguna sustancia limitó su capacidad de defensa o de pedir ayuda.

Además, el rastreo de antenas telefónicas y el seguimiento de un vehículo vinculado al entorno del sospechoso permitieron ubicarlo en la zona donde posteriormente fueron encontrados los restos de la menor.

Ante la gravedad de las pruebas recopiladas, la Fiscalía amplió la imputación contra Barrelier por homicidio agravado por violencia de género, un delito que contempla la prisión perpetua en Argentina.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia contra las mujeres y el seguimiento judicial a personas con antecedentes. Mientras continúan las investigaciones, la muerte de Agostina Vega mantiene conmocionado al país y ha provocado nuevas exigencias para fortalecer las medidas de protección frente a este tipo de delitos.