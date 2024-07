Murió Robert Towne, guionista de 'Misión imposible', 'El Padrino' y 'Chinatown'

El renombrado director y guionista estadounidense Robert Towne, galardonado con un Óscar al Mejor Guion Original por 'Chinatown', falleció a los 89 años en su residencia de Los Ángeles, según confirmó su publicista Carrie McClure en un comunicado a medios como Variety. La causa exacta de su muerte no ha sido especificada.

En 1960, Towne comenzó a destacarse en la industria cinematográfica con el guion y su participación en la película 'Last Woman on Earth', dirigida por Roger Corman, quien falleció recientemente el 9 de mayo y fue conocido por descubrir talentos como Jack Nicholson y Robert De Niro.

A lo largo de su carrera, Towne desarrolló una extensa trayectoria como guionista, aunque en ocasiones trabajó sin recibir crédito, como en los guiones de 'Marathon Man' y 'Heaven Can Wait'. Sus trabajos en películas como 'The Last Detail' (1973), 'Shampoo' (1975) de Hal Ashby, y especialmente 'Chinatown' (1974) dirigida por Roman Polanski, le valieron reconocimiento y varias nominaciones a premios de la Academia.

'Chinatown', un thriller noir protagonizado por Jack Nicholson y Faye Dunaway, sobre un detective investigando un oscuro caso de corrupción, le otorgó a Towne el Óscar y el Globo de Oro al Mejor Guion Original.

Además de su trabajo en cine, Towne contribuyó en televisión con proyectos como 'The Man from U.N.C.L.E.' y 'The Lloyd Bridges Show'. También fue consultor y guionista clave en películas como 'Bonnie and Clyde', protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, y colaboró en 'El Padrino' de Francis Ford Coppola, a quien se le atribuye una escena fundamental escrita por Towne.

Aunque también incursionó en la dirección con películas como 'Personal Best' y 'Tequila Sunrise', su legado principal sigue siendo su impacto como guionista en obras icónicas del cine estadounidense. En 1997, recibió un premio por su trayectoria del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Entre sus últimos créditos se encuentran las primeras dos entregas de la saga 'Mission Impossible', el filme 'Ask the Dust' (2006) y la serie 'Welcome to the Basement' (2013-2017).