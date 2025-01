Nath, la artista que transformó las críticas en sueños cumplidos: "No pude hacerlo sola"

Para nadie es un secreto la importancia que, a nivel Latinoamérica, ha logrado Medellín en la escena del género urbano. Varios artistas impulsan su estilo para poner en lo más alto la capital antioqueña, algunos aferrados a que las raíces, la autenticidad y el amor son los pilares capaces de lograrlo todo.

Una idea que maneja Nath, una mujer soñadora que desde que era pequeña se vio metida en la industria musical. En poco tiempo no solo ha logrado un lugar en la escena, sino que, además, ha logrado estar al lado de artistas como Feid, Karol G, Ryan Castro o Blessd, demostrando que la edad no es limitante para alcanzar lo imposible.

“Yo siento que he evolucionado de una manera impresionante. Han pasado cuatro años desde que decidí dedicar mi vida a la música y la evolución musical, tanto como artista, ha sido impresionante. No siento tampoco que sea así, pero yo creo que estoy trabajando muy duro para poder tener mi espacio y lo más importante es mantenerme (…) Soy una artista que parece así de perreo, pero me encanta toda la música, me encanta el vallenato, me encanta el pop, me encanta todos los sonidos colombianos que estoy segura de que en algún momento los exploraré todos, pero últimamente he querido como explorar más lo que está sonando”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Nath

Las redes sociales: un infierno superado

Los inicios de Nath, por lo menos en donde se dio a conocer a miles de personas, se remontan a pandemia cuando ella estuvo al lado de grandes creadores de contenido y donde comenzaba sus primeras colaboraciones con Blessd y Pirlo. Pero manejar la presión del qué dirán no suele ser tan fácil y más cuando la mayoría de comentario son negativos. Pero ella logra dejar atrás un infierno, que en vez de destruirla la volvió más fuerte.

“Para esa pregunta yo tengo que hacer algo, yo tengo que nombrar a Sara, yo tengo que nombrar a Kevin, yo tengo que nombrar a Mateo, yo tengo que nombrar a Doris, yo tengo que nombrar a José David, yo tengo que nombrar a todos los amigos que no me dejaron caer, (porque yo no fui capaz sola, me da sentimiento, no me dio para hacerlo sola, pero tengo unos amigos, una mamá y unas tías y una gente que me ama y que me sostiene y tengo un fandom, una familia que me ayudaba a soportarlo, porque yo sola no iba a poder, entonces nada, yo no lo hago sola, tengo un grupo de trabajo detrás de mí, tengo unas personas que me aman y que me ayudan a sostenerme en todos esos momentos difíciles. Feliz, mi mamá es mi hija, mi mamá tiene 65, 64 años y es mi hija, yo me hago cargo de mi mamá, yo la mantengo, yo le doy su mesada, yo le doy todo lo que ella necesita, es mi responsabilidad, entonces ella no entiende mucho, pero es muy feliz cuando ve que la gente canta mis canciones, mi abuelita no entiende mucho, pero es feliz, mis tías se entienden un poco más y son felices y mis amigos pues gozando de momentos buenos que hemos estado viviendo últimamente”, expresó.

Nath

Una carta de amor y los sueños cumplidos

Su último sencilla lleva de nombre ‘S.AR.A’, al igual que su actual pareja. Ahí ella declara su amor a esa amiga incondicional que por años estuvo a su lado, esperando que “todo se hiciera realidad” sin esperar nada a cambio. Confesó que ella creyó en ella, incluso, cuando estaba lejos de la música y siempre le dijo que “estaba hecha para cosas grandes”.

“Mira que yo solamente he colaborado, no he tenido juntas con los artistas pegados, pero he tenido juntas con los artistas importantes, Piso 21 era un sueño para mí, Blessd y Ryan me dieron una oportunidad gigante y he grabado con amigos y he grabado con personas cercanas, pero todavía no tengo ese gran junte, así como lo esperan. Mi sueño es grabar con todos los artistas colombianos, o sea, mira yo me siento muy orgullosa de lo que nosotros somos y más orgullosa aun de que tenemos a Karol, a Ferxxo, a Balvin, (a Maluma, Blessd, Ryan, Manuel Turizo, decirte uno es limitarme a todo lo que quiero, mi sueño es tener una canción con todos los artistas de Colombia”, dijo.

Fue telonera de Karol G, Feid y Duki por nombrar algunos, artistas que dejaron en ella grandes aprendizajes y palabras de aliento para seguir soñando que todo es posible. Aunque miles de personas critican su postura artística, los grandes de la industria confían en que será capaz de ser inolvidable.

Nath y su novia

