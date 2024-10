Nico Hernández, el bogotano que transforma la música popular colombiana

Hace algunos meses, Blu Radio sostuvo una conversación con el artista bogotano Nico Hernández, quien, en se momento, aseguró que “se sentía empezando”, pero “buscando dejar un mensaje de amor a través de su música”.

"El arte y la música siempre debería ser instrumento para dar mensajes que construyan. Lo que les puedo compartir que ver la vida con real amor en cada detalle, con pausa, tiene una magia increíble. No deja de sorprenderte, cuando pierdes la humildad hay cosas que ya no te gustan. Pero cuando pones tu corazón en humildad, cualquier cosa que Dios te mande vas a dar gracias”, dijo el bogotano.

Ahora, en octubre de 2024, sin duda su carrera sigue dando pasos agigantados y en su camino ha conocido artistas como Santiago Cruz o Jhonny Rivera con quienes sostiene una gran relación y, poco a poco, se convierte en uno de los referentes de la popular colombiana siguiendo los pasos de colegas más reconocidos.

“Me siento feliz, agradecido por el amor que he recibido de la gente y del público. Este trabajo que hacemos con tanto amor se ha visto reflejado en el cariño de la gente (…) Han pasado cosas maravillosas. Grabé una canción al lado del maestro Johnny Rivera que me ha traído cosas lindas para mi carrera. He estado de gira y es lindo llegar a diferentes pueblos y ciudades de Colombia”, dijo.

Nico Hernández // Foto: Paola España Comunicaciones.

Su trabajo al lado de Santiago Cruz con quien por cosas de la vida terminó contactando y, allí, le planteó hace ‘Tus mejores días’, una canción en donde los dos hablan de la vida y la importancia de valorar hasta lo más mínimo de lo que pasa en cada momento. Por otro lado, conoció a Rivera en el concierto de Pipe Bueno del 2023 en donde fue invitado y pudieron quedar con ese contacto de algún día poder colaborar, algo que meses después se dio y de allí surgió.

“Grabar con él fue una oportunidad especial y que bueno que sea una canción para las mujeres. La inscribí inspirado en la trayectoria del maestro, quise plasmar las ideas más maduras en esta letra (…) Uno de mis sueños más grande es que esa canción conecté porque fue un proyecto por el que nos esforzamos un montón, entonces familia esta canción la amamos mucho”, confesó Nico Hernández.

Dentro de sus trabajos se encuentran los proyectos sociales, por eso, recientemente visitó la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá, una experiencia, que, según él, le dejó muchas enseñanzas en especial esas ligadas a valorar los detalles y los momentos porque hay personas que, por diversas circunstancias, no tienen esa misma posibilidad.