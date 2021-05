“No estaba haciendo nada malo”: Yina Calderón sobre video que causó polémica en redes sociales

Yina Calderón reapareció en redes sociales para hablar sobre el video que se filtró en internet en el que aparece teniendo relaciones sexuales con un hombre y que se volvió viral en cuestión de minutos.

“Es normal que una pareja tenga relaciones, lo que me parece terrible es que graben ese tipo de cosas, no estaba haciendo nada malo”, expresó Calderón.

Por último, la influencer recalcó que no es cierto que el sujeto con el que se encontraba fuera la pareja de otra persona y aclaró que era su novio y, que quizás su único error fue no haber apagado la luz, pero que no esperaba que un vecino la estuviera grabando.

