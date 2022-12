¿No le gusta? No mire: Así respondió Lina Tejeiro a críticas por cambio de look

La actriz Lina Tejeiro salió al paso por las críticas que le han hecho algunos de sus seguidores por una foto que compartió recientemente en donde muestra su cambio de look, en que se le ve con capul.

“Buenos días (El capul me lo hice por gusto propio, si les gusta o no eso no va a cambiar mi opinión... pues no me lo hago por darle gusto a nadie más que a mí, ¿no le gusta? No lo mire”, respondió Tejeiro este domingo a sus seguidores.

Como era de esperarse, no se hicieron esperar las críticas de los usuarios en las redes, no sólo por el cambio de look, sino por la agresiva respuesta de Tejeiro a los mismos.

“Que pereza a cada rato atacando a sus enemigos imaginarios”, “No pues q capul tan hermoso como te llamamos y q forma de responder a sus seguidores toda una figura pública”, comentaron algunos cibernautas a Lina.

