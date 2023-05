¿No le gustó el beso? Sara detalla el encuentro con Bogdan en el Desafío The Box

Un día después del encuentro entre Sara y Bogdan en el cubo, al que tiene acceso el equipo que triunfa en una de las competencias del Desafío The Box, la participante de Beta realizó una sorprendente confesión a una de sus compañeras de equipo.

Sara comenzó a hablar con Juli para detallarle lo que había pasado en esa noche y que estaba muy pensativa por lo que había ocurrido, pues, según ella, no es la forma en la que usualmente se comporta.

"Yo no soy así y me sentí muy incómoda. Uno tiene un prototipo de hombre y él tiene esas cosas, como que es creativo, chistoso y trabaja con redes sociales, pero él no. Me sentí demasiado presionada", dijo.

Sobre el beso que tuvo con Bogdan, afirmó que fue "normal" y ocurrió cuando ambos se fueron a dormir. Ella esperaba que "se diera el momento" especial para que se besaran, pero lo sintió más como una "obligación". Además, cuando él le preguntaba si ya estaba dormida, Sara disimulaba porque se seguía sintiendo incómoda.

Publicidad

"Por eso yo estaba en la mañana cuestionando mis decisiones de vida. No sé ni qué decirle", añadió.

Beta imita a Gamma

En un momento de descanso, los integrantes de Beta tuvieron la idea de hacer una actividad dinámica al imitar a sus rivales de Gamma. Las risas no faltaron entre ellos, pues interpretaron algunos de los comportamientos más evidentes de los desafiantes del equipo naranja.

Por ejemplo, Ricky arremedó a Mateus al decir que tenía mucha hambre y lo que quería en ese momento era un "sánguche de ocho pisos". Mientras Yan imitó el comportamiento de Kaboom y su pasión por el boxeo.

Publicidad

Las chicas no se quedaron atrás. Kate decidió actuar como Gema y tener la actitud positiva de ella, simulando que una de sus compañeras tenía el chaleco de sentencia al Desafío a muerte y diciendo que "todo estaría bien".

Puede ver: