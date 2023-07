“No me quiero casar”: Alina Lozano aplazó su matrimonio con su novio porque no se sentía preparada

A través de su cuenta de Facebook, la actriz Alina Lozano sorprendió a sus fanáticos al confesarles que decidió tomar una drástica decisión sobre su boda con el joven influencer Jim Velásquez.

“Todo comenzó cuando Alina Lozano me dijo que nos viéramos, con mucha insistencia, algo que me pareció supremamente raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar y que no se quería vestir de blanco”, explicó el joven influencer Jim Velásquez, pareja de Alina Lozano.

De acuerdo con lo dicho por Jim Velásquez, Alina Lozano decidió confesarle a él lo que sentía porque no se sentía preparada para tomar la decisión.

“Ante la fuerte noticia, yo me quedé callado y esperé a ver que me decía, posteriormente tuvimos una charla muy extensa y a entender los puntos de vista del uno y del otro. Entonces nos dimos cuenta de que estos problemas antes de casarse son serios y tienen que resolverse”, afirmó Jim sobre la deicisón de Alina Lozano.

Publicidad

A su vez, la actriz Alina Lozano confesó que ella sentía que lo más importante era compartirle a su pareja lo que sentía para que así ambos pudieran llegar a una posible solución,

“Cuando yo le dije a Jim traté de explicarle. Él me respondió bravo y me dijo que sí podría casarme, sin importar de que sea de blanco o de otro color. Sin embargo, yo si sentía eso entre pecho y espalda, sentía que le tenía que decir. Nos íbamos a casar el 3 de septiembre, pero nos dimos cuenta de que era demasiado pronto, entonces lo aplazamos un mes más”, manifestó Alina Lozano.

Incluso, confesó que, a pesar de la molestia de su joven pareja, esta decisión la toma por ella, por lo que los más opcional para ambos es aplazar un poco la boda.

Publicidad

“Jim se puso muy rojo cuando le dije eso, lo vi molesto y bastante inquieto. Supongo que él creyó que yo le iba a terminar la relación, pero no es así, necesito es un poco más de tiempo”, expresó Alina Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez Foto: Instagram @lozanoalina

Alina Lozano llegó a acuerdo prematrimonial con su novio

A su vez, Alina Lozano explicó que, aprovechando el tema de su boda, llegaron a un acuerdo con su pareja, la cual les permitirá conservar sus pertenencias a cada uno por separado.

"Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé’. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío", agregó Alina Lozano.

Publicidad

Por otro lado, Alina Lozano expresó que está decisión la toman ambos por seguridad y para no complicar la relación con objetos materiales.

“Tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Jim me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras', y me parece importante hacerlo. Cuando hay un hijo de por medio, la cosa se pone complicada y no quiero complicarme la vida", aseveró Alina Lozano.

Vea aquí todo lo que dijo Alina Lozano sobre su boda:

Publicidad

¿No sabe quién lo llama? Estas aplicaciones podrían ayudarlo a identificar los números desconocidos