"Jim me dejó", Alina Lozano preocupó a sus seguidores tras mensaje a pocos días de su matrimonio

Alina Lozano , actriz recordada por su estelar participación en la producción del Canal Caracol ‘Pedro, el escamoso’ como la famosa ‘Doña Nidia’, es tendencia, casi a diario, en la farándula colombiana y todo por su relación con su joven novio, Jim Velásquez.

“Jim me dejó”, escribió en el video que publicó desde su cuenta personal de Instagram, con lo que generó preocupación en sus seguidores por el rostro con el que apareció ante las cámaras.

“Tengo que reconocer con el dolor de mi alma que ustedes tenían la razón. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no paré a tiempo? ¿Por qué no dije alto? ¿Por qué no tomé ninguna medida? ¿Por qué simplemente me enceguecí? Esas son las cosas que de pronto nos pasan a las mujeres maduras que quizás tenemos anhelos de que las cosas sean de otra forma y reconocer que ustedes tenían toda la razón es duro. A mí me duele mucho, me duele el alma. Pero es así y es la verdad”, fueron las primeras palabras con las que Lozano alertó a sus fans.

Alina Lozano Foto: @AlinaLozano Instagram

Pero, ante la ola de comentarios por parte de las personas que vieron el video, la actriz, con su relato, evidenció que todo se trataba de un tema de humor.

“Jim efectivamente me dejó, me dejó sin leche para el desayuno ni para absolutamente nada”, finalizó Lozano. El joven apareció con el rostro lleno de leche en polvo al final del video aclarando que no abandonó a la actriz.

Con semejante video y como era de esperarse, el clip generó varias opiniones entre los internautas, quienes aprovecharon el video para dejar su opinión.

Algunos tomaron con humor las imágenes y hasta felicitaron a la pareja por sus puestas en escena, pero otros tantos consideraron que ya están cansones con su supuesta relación que ha sido criticada fuertemente por su diferencia de edad.

