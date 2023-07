“No le he metido el alma”: Alina Lozano expuso razones por las que no se ha casado con Jim Velásquez

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano sorprendió a muchos de sus seguidores después de realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok. Durante esta transmisión, la artista decidió sincerarse sobre los preparativos de su boda y los obstáculos que surgieron en su relación con Jim Velásquez.

Uno de los principales motivos de preocupación para Alina Lozano es el tema de la convicción religiosa, pues, aunque ella no tiene profundas convicciones religiosas, reconoció la importancia de escuchar a su pareja y llegar a un acuerdo en este aspecto.

"Quiero una boda sencilla, no quiero vestido blanco ni velo. Esto me preocupa y me aburre, por eso no me he entregado por completo a la organización del matrimonio. Necesitamos hablar al respecto", expresó Alina Lozano.

Además, Alina Lozano reveló que su prometido le expresó que no la percibe entusiasmada con los preparativos de la boda, lo cual la llevó a aclarar que su falta de entusiasmo se debe a diferencias en cuanto a la convicción religiosa.

Publicidad

"Aunque no le he dicho explícitamente que mi convicción religiosa no es tan fuerte como la suya, quiero que él sepa que estoy comprometida y entusiasmada con él", agregó Alina Lozano.

Alina Lozano Foto: @AlinaLozano Instagram

Las condiciones de Alina Lozano para casarse

A su vez, la actriz Alina Lozano también confesó que no desea una boda costosa ni vestirse de blanco, ya que nunca había considerado llegar a esta etapa de su vida.

"Quiero una boda sencilla, no quiero vestido blanco ni velo. Esto me preocupa y me aburre, por eso no me he entregado por completo a la organización del matrimonio. Necesitamos hablar al respecto", expresó la actriz Alina Lozano.

Publicidad

La actriz Alina Lozano también mencionó a sus padres, quienes ya no están presentes, y les agradeció por no tener que enfrentar los gastos de una boda extravagante.

"No estoy de acuerdo en gastar una fortuna que no tenemos en un matrimonio", afirmó Alina Lozano refiriéndose a las posibles ideas de bodas costosas que su novio ha planteado.

Alina Lozano reconoce las diferencias entre ellos y mencionó ejemplos de influencers que han tenido bodas ostentosas, aclarando que su situación es distinta. "Necesito tener una larga conversación con él y espero que lo comprenda. Quiero ser honesta con Jim", manifestó la actriz.

Finalmente, Alina Lozano confesó que no ha podido dialogar adecuadamente con Velásquez por temor a herir sus sentimientos. Sin embargo, también dejó en claro que no se casará de una manera que no la haga sentir cómoda, pues su objetivo es encontrar un acuerdo que satisfaga a ambos y les permita celebrar su unión de manera auténtica y en armonía.

Publicidad

Vea lo que dijo Alina Lozano aquí:

Alina Lozano ya empezó a sacar problemas sobre su matrimonio con Jim Velásquez. 😲

❌Ni vestido blanco, ❌ni mucha gente. pic.twitter.com/rNMa21iCuP — Ana (@PuraCensura) June 30, 2023

¿No sabe quién lo llama? Estas aplicaciones podrían ayudarlo a identificar los números desconocidos