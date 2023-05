"No sirvo para ser rápida, ni tú paciente": Sara a Ricky tras eliminación de una integrante de Beta

En un nuevo capítulo del Desafío The Box las discusiones se hicieron de nuevo presentes entre los equipos y en esta ocasión aumentaron debido a la eliminación de una integrante de Beta.

En la prueba a muerte, que está ocasión era solo para mujeres, las sentenciadas tuvieron que dar todo de sí y luchar por mantenerse con vida en el Desafío The Box, pero, aún así, una tenía que ser eliminada.

La prueba consistió en que cada una tenía que halar una cadena para poder elevar una escalera y luego bajar por ella, de esa manera, luego tenían que encontrar una caja y con unos discos volver al principio de la pista para colocarlos todos en una mesa. Las tres primeras en lograrlo continuaban en el Desafío.

Las que se enfrentaron en esta ocasión fueron Aleja, de Alpha; Juli y Maryam, de Beta, y Guajira, de Gamma.

La primera en finalizar la prueba fue Juli, después de mucho esfuerzo, quien no pudo contener la emoción y celebró con sus compañeros de Alpha. Guajira finalizó en segundo lugar, logrando asegurar su cupo en la competencia.

Para tristeza de Beta, Maryam fue la última, por lo que quedó eliminada del Desafío The Box. El hecho generó que sus compañeros, al llegar a casa, volvieran a discutir debido al rendimiento en las pruebas.

“Tú no estabas concentrado, debe haber comunicación en el equipo. Yo no sirvo para ser rápida, ni tú paciente y ambos debemos aprender a hacerlo”, le dijo Sara a Ricky debido a que el rendimiento de los dos no ha sido el esperado en las pruebas.

El hecho ha ocasionado tensiones en Beta, pues ya en varias ocasiones Ricky y Sara han tenido fuertes discusiones.

