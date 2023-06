Nuevo lesionado en el Desafío The Box: Beta sufrió grave baja

En la mañana Kate expresó a sus compañeros del Desafío The Box que se sentía mal por la lesión en su pie e incluso contó que no pudo dormir la noche anterior, por lo que decidió acaptar que los médicos fueran por ella para hacerle los respectivos exámenes médicos.

“Yo creo que estaba llorando y todo. Ella no podía dormir. Prendió la luz y todo. Yo me di cuenta porque estaba igual, no podía dormir por el chaleco. Ella estaba como desesperada”, dijo Escudero luego de la partida de Kate.

Los integrantes de Beta analizaron la situación de una posible partida de Kate por su lesión e incluso manifestaron que “sería la sal” un hipotético regreso de Sara, pues ella había manifestado antes del Desafío a muerte que no quería seguir en la competencia y que no podía seguir aguantando hambre. De hecho, Ricky comentó que le daba risa que, pese a la insistencia y actitud de Sara, era posible que volviera a la competencia con Beta.

¿Qué pasó con Kate?

“Hola, chicos. Lamentablemente no puedo continuar con ustedes en el programa, pensé que podía continuar, pero nos dimos cuenta en la prueba de contacto que no estoy bien. Les mando mi mejor energía. No hay sal, ni mala racha. Ustedes son unos guerreros, ustedes pueden con esto. Les mando un abrazo gigante. Quería darle las gracias a Sensei por ese detalle tan bonito conmigo por enviarme la comida. Que gane el mejor”, dijo Kate en un video que grabó y que vieron todos los integrantes del Desafío The Box.

¿Quién vuelve a Beta?

Luego del emotivo video de Kate, la presentadora Andrea Serna confirmó lo que para muchos era un secreto a voces y que finalmente ocurrió: regresó Sara al equipo azul.

“Feliz de estar acá, pero triste por no ver a mi compañera Kate acá en la casa Beta. Me siento recargada para venir a apoyar a mi equipo”, dijo Sara en su regreso a la competencia.