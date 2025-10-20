En vivo
Ojo, habrá importante cambio en concierto de Rauw Alejandro en Bogotá

El puertorriqueño tendrá tres fechas en la capital del país y prepara algo especial para sus seguidores en Colombia, pero sorprendió a sus seguidores con algo a última hora.

Rauw Alejandro y el Movistar Arena de fondo.jpg
Rauw Alejandro estará en el Movistar Arena //
Fotos. AFP y Movistar Arena
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Faltan pocos días para que, finalmente, se lleve a cabo el esperado concierto de Rauw Alejandro en el Movistar Arena de Bogotá, el cual hace parte de su gira 'Cosa Nuestra'.

Hasta ahora, la gira ha sido un éxito y los fans han disfrutado de principio a fin cada uno de los shows que se han llevado a cabo, en especial por Latinoamérica. Pero habrá un cambio importante a diferencia de lo que se vivió en su más reciente show al que se hará en Bogotá.

Los seguidores ya comenzaron a comparar los shows y confirmaron que el artista renovó su repertorio, incorporando temas inéditos en vivo y dejando atrás algunos de los clásicos que lo acompañaron en giras pasadas. Por ende, el setlist cambió para su show en Bogotá.

Rauw Alejandro.jpg
Rauw Alejandro //
Foto: suministrada

Este sería el setlist de Rauw Alejandro en Bogotá

Acto 1: No confíes en nadie, ama de todos modos

  1. Punto 40
  2. De Carolina 
  3. Panties y Brasieres
  4. Déjame Entrar
  5. Santa
  6. Mil Mujeres
  7. El Cuc0.0 
  8. Tattoo
  9. Fantasías
  10. El Efecto
  11. Desesperados

Acto 2: Salto de fe

  1. Revolú
  2. Náufragos
  3. Committed
  4. La Old Skul
  5. No Me Sueltes
  6. Todo de Ti
  7. Touching The Sky
  8. Carita Linda
  9. Besito en la Frente
  10. GuabanSexxx
  11. Amar de Nuevo

Acto 3: Cuando las luces se apagan

  1. 2/Catorce
  2. Buenos Términos
  3. Diluvio
  4. Khé?
  5. Pensándote
  6. Dile a Él
  7. Tiroteo
  8. Ni Me Conozco

Acto 4: Entre el amor y la guerra

  1. Cosa Nuestra
  2. Falsedad
  3. Tú Con Él
  4. Silencio
  5. Contrabando
  6. Que Pasaría…
  7. Lokera
  8. 2:12 AM
  9. Desenfocao’
  10. Mirando al Cielo

¿Qué esperar del concierto de Rauw?

Este puertorriqueño se ha ganado el corazón de cientos de fans por su show lleno de sabor combinado con baile. En el nuevo montaje, Rauw fusiona los éxitos de sus álbumes Afrodisíaco, Vice Versa, Saturno y Playa Saturno con los nuevos temas de Cosa Nuestra, ofreciendo una experiencia visual y sonora que confirma por qué es uno de los showmen más destacados de su generación.

Se ha caracterizado por ser un espectáculo con una producción que combina baile, innovación escénica y un recorrido por las distintas etapas de la carrera de Rauw Alejandro.

