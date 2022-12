Nuevamente Paulina Vega ha causado furor en redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram un video realizando un sensual baile.

Como ocurriera hace unos pocos días, Vega decidió hacer la segunda parte del video, esta vez bailando al ritmo This is What You Came For de Calvin Harris y Rihanna.

“Soñando con Curacao mientras que llueve en Bogotá”, fue el mensaje que compartió la talentosa colombiana en su red social.