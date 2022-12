Paulina Vega les respondió a los “que están preocupados por su peso”

Paulina Vega, actual presentadora del programa de televisión A otro nivel ha recibido múltiples comentarios en relación con su peso.

La ex Miss Universo quiso ponerle fin a las críticas con un mensaje que publicó junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.

“Aquí les dejo una foto dónde me veo flaca para los que están preocupados por mi peso. Lo que ustedes no saben es que me comí tres porciones de açaí diario en Brasil, pasta todas las noches, y la lista sigue y sigue”, escribió.

Por otro lado, la hermosa presentadora pidió a sus seguidores tranquilidad. “si en algo me tienen que ayudar, es a comer menos. Los que me conocen saben cómo es la vuelta”, agregó.

