Película animada que fue taquillera en Colombia llega a Disney Plus en marzo

Mes a mes la plataforma, al igual que otras como Netflix, Max, Prime Video, entre otras, llegan nuevos estrenos para ampliar el catálogo de producciones, algunas de ellas que estuvieron meses atrás en las principales salas de cine. Este es el caso de la cinta que este martes, 4 de marzo, confirmaron llegará a la plataforma en el mes.

No por nada 'Moana 2' cuando estuvo en cartelera logró tener varias salas de cine totalmente llenas y fue unas de las más vistas, por lo menos en Colombia. Pero quienes no pudieron verla, ahora, lo podrán hacer desde casa el 12 de marzo, fecha en la cual será estrenada en la plataforma de Disney Plus.

"Dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller, y producida por Christina Chen y Yvett Merino, MOANA 2 llega a Disney+ después de haberse consolidado como la tercera película más taquillera de 2024", contaron.

Moana 2// Foto: suministrada

¿De qué trata 'Moana 2'? Esta es su sinopsis

Disney y Pixar revelaron detalles sobre la trama de la secuela de Moana, una de las producciones más esperadas de los últimos años que se convertió en un éxito de taquilla.

"Han pasado tres años desde su primer viaje, y Moana se embarca en una travesía épica para descubrir comunidades más allá de las costas de Motunui. Acompañada por Maui y una inesperada tripulación de navegantes, deberá explorar los vastos mares de Oceanía y enfrentarse a peligrosas aguas inexploradas en una aventura sin precedentes."

La famosa cantante que hizo parte de esta película

La reconocida argentina Emilia fue la encargada de la canción principal de película. Una mujer que se encuentra en tendencia por sus sonidos frescos y la creación de temas pop-rock. Cuenta con dos álbumes de estudio: '¿Tú crees en mí?' y 'MP3', que se volvieron un éxito para darle el salto internacional para tener gira y visitando, por ejemplo, hace poco Colombia. Algunas de sus canciones famosas son 'Noviogangasta', 'Exclusive.mp3', 'La_Original.mp3', entre otras más.