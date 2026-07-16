Piso 21 anuncia Movistar Arena al lado de reconocido artista paisa

Regresa Piso 21 al Movistar Arena y se llevará a cabo este 2026 el 26 de noviembre, pero no lo harán solos, sino que a su lado estará el reconocido cantante paisa Juan Duque para unirse en una sola fiesta en lo que prometen será una velada inolvidable, carga, por supuesto, de todo el mejor repertorio.

La unión de ambos proyectos representa el encuentro entre trayectoria, nostalgia y canciones que han marcado generaciones, junto a la frescura y el presente de una nueva ola del pop urbano colombiano. Este show será una experiencia pensada para conectar públicos, emociones e historias alrededor de la música.

“Nunca lo había pensado. Yo siento que nosotros tenemos una esquina, que es cantarle al amor, pero un amor que baila. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que nuestra bandera siempre va a ser como los románticos del parche. Nosotros seguimos apostándole al amor, al desamor, a las letras bonitas, en una esquina donde ponemos a bailar a la gente, donde puede ser más animado, no disfrazado de baladas, sino disfrazado de un montón de cosas. Pues yo siento que nuestro lugar en la música colombiana sería ese, sería un amor, desamor y perreo”, expresaron sobre el éxito que han tenido en diálogo con Blu Radio.

Piso 21 // Foto: suministrada

¿Cuándo sale a la venta el concierto de Piso 21 y Juan Duque?

Comenzará con una preventa para artistas y una preventa Movistar desde el jueves 16 de julio a las 10:00 de la mañana hasta el sábado 18 de julio a la misma hora, o antes en caso de agotarse las etapas correspondientes. Posteriormente, la venta general se habilitará el sábado 18 de julio a las 10:00 de la mañana., o antes si se agotan las entradas disponibles durante la preventa Movistar.



Lista de precios de Piso 21 y Juan Duque en el Movistar Arena

Etapa 1

Primer piso

Tribuna Fan Sur: $264.000

Platea: $157.000

Segundo piso

201 - 219 (vista parcial): $180.000

202 - 205 / 215 - 218: $180.000

220 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $260.000

206 - 207 - 213 - 214: $140.000

208 - 212: $120.000

Tercer piso

305 - 306 / 314 - 315: $104.000

304 - 303 / 316 - 317: $96.000

301 - 318: $82.000

302 - 313 (vista parcial): $78.000

320 - 312: $64.000

Etapa final

Primer piso

Tribuna Fan Sur: $329.000

Platea: $180.000

Segundo piso

201 - 219 (vista parcial): $200.000

202 - 205 / 215 - 218: $200.000

220 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $260.000

206 - 207 - 213 - 214: $170.000

208 - 212: $140.000

Tercer piso

305 - 306 / 314 - 315: $130.000

304 - 303 / 316 - 317: $120.000

301 - 318: $110.000

302 - 313: $90.000

320 - 318 (vista parcial): $80.000