Polémica en serie 'The Boys' tras aparición de Vladimir Putin y su relación con EE.UU.

Desde su estreno en 2019, ‘The Boys’ se ha convertido en una de las series más famosas, no solo de Prime Video, sino de todo el mundo del entretenimiento. Su humor pesado y contenido grotesco la he hecho merecedora de diversos reconocimientos al enganchar a millones de personas en su historia.

Sin embargo, el tercer capítulo de la quinta temporada, estrenado en la noche de este 15 de abril, llamó la atención más de lo normal tras la aparición de George Bush y Vladimir Putin, que generó cierta polémica en redes sociales por el mensaje enviado.

“Desde 1984, Soldier Boy ha estado en Rusia, trabajando con nuestros amigos en el Kremlin para desenmascarar a estos traidores astutos en Ucrania (…) Resulta que Rusia no es nuestro enemigo. Es una nación fuerte que prioriza a la familia y que no tolera los baños para personas transgénero”, dijeron los personajes, palabras que por ciertas personas en Estados Unidos fueron mal vistas, tanto que algunos organizadores salieron a explicar que “hace parte de la línea narrativa y el humor de la serie”.

Final season of 'The Boys' features Putin



'America deserves the truth. Turns out Russia is not our enemy. They are a strong, family-first nation and don't put up with trans bathrooms'



Once again, supposed anti-Russian propaganda makes Russia look as based as ever pic.twitter.com/Nq1L7iYuhw — RT (@RT_com) April 15, 2026

Sin contexto, algunas personas pensaron que la aparición de Putin era real y en realidad se trató de un montaje, por ende, la serie en ningún momento mostró un apoyo político a nadie, sino que se trató de una línea narrativa de un grupo de “superhéroes” que no tienen ningún tipo de respeto, ni siquiera por su propio país.



“The Boys nunca decepciona. Si viéramos un vídeo como este hoy, ni siquiera nos sorprendería”; “Si supieras lo mucho que me reí al ver esto”; “Otra prueba más de que Vladimir Putin es malvado”; “Están parodiando cómo MAGA abraza voluntariamente la propaganda rusa… Desde el partido de Reagan, el enemigo jurado de Rusia, hasta repetir los argumentos rusos y adular a Putin”; “Nunca pensé que vería a Soldier Boy junto a Putin”; “The Boys es realmente algo especial. Me encanta cómo se burlan de todo”, fueron algunos comentarios tras lo sucedido.